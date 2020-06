Final Eight di Europa League in Germania: mercoledì prevista l’ufficialità. Le ultime su Inter-Getafe

Si preannuncia una settimana cruciale per la Champions ed Europa League: come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe arrivare l’ufficialità delle date e delle sedi delle Final Eight con le quali si concluderanno le competizioni europee.

Inter-Getafe, ottavo di Europa League, si dovrebbe giocare in campo neutro, le Final Eight di Europa League invece saranno in Germania negli stadi di Colonia, Dusseldorf, Duisburg e Gelsenkirchen. Al vaglio anche l’ipotesi delle 5 sostituzioni.

