Finale Champions League, scelta ricaduta su Lisbona? L’Europa League…

Dopo aver ottenuto il no da parte di Istanbul per disputare la finale di Champions League a porte chiuse, secondo l’indiscrezione raccolta dalla Bild la UEFA avrebbe deciso di disputarla a Lisbona. La scelta verrà ufficializzata il 17 giugno, ma sembrerebbe che da Nyon lo stadio portoghese abbia vinto il ballotaggio con Francoforte e Mosca, le due principali alternative varate. Secondo il quotidiano tedesco, il piano della UEFA sarebbe quello di ripartire ad agosto, concentrando al termine degli ottavi di finale le otto squadre rimaste tutte nella stessa città, per disputare quarti, semifinale e finale, che saranno senza andata e ritorno in campo neutro. Francoforte invece potrebbe essere la sede della finale di Europa League, mentre Mosca è stata scartata a causa dei troppi contagi di coronavirus in Russia.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!