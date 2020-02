Fioravanti: “Interista grazie a mio zio, il mio idolo era Vieri. Lukaku mi ha impressionato”

Intervistato in occasione del Matchday Programme nerazzurro, il noto surfista Leonardo Fioravanti, tifoso interista, ha raccontato la sua passione per i colori della Beneamata, rivelando alcuni aneddoti personali sulla squadra di Conte e, in particolare, su Romelu Lukaku.

PASSIONE – “Mio padre e mio fratello sono romanisti. La passione per l’Inter? Me l’ha trasmessa mio zio. Il mio idolo è sempre stato Christian Vieri: mi sono appassionato molto e compravo anche le figurine. Da piccolino ho giocato a calcio, ma il surf è sempre stato tutto ciò che volevo fare. Spesso mi chiedono se ho paura quando mi ritrovo di fronte alle onde. Dico che è adrenalina, non paura. Voglio sempre fare un passo in avanti”

CONTE – “L’Inter di Conte mi piace. Vedo cosa danno i giocatori in campo, la loro grinta e la voglia di vincere. Come me, anche loro sono sempre sotto una grande pressione, ma vedo che il gruppo è molto solido”

ROSSI – “Ho sempre amato Valentino Rossi, un altro grande tifoso interista. E’ per questo che indosso anch’io il numero 46”

LUKAKU – “Lukaku l’ho visto giocare con il Belgio al Mondiale e mi ha davvero impressionato”

