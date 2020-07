Fiorentina, per la panchina c’è l’idea Spalletti: quell’incontro a Forte dei Marmi con Pradé e Barone

La Fiorentina sta da tempo cercando un sostituto per Giuseppe Iachini, dato sempre più in bilico sulla panchina del club viola. Negli ultimi giorni si era fatto il nome di Daniele De Rossi come possibile nuovo allenatore dei toscani. Ora, però, spunta un’importante indiscrezione. Ieri sera, infatti, in un importante ristorante di Forte dei Marmi, sono stati avvistati il dg e il ds della Fiorentina, Joe Barone e Daniele Pradè, in compagnia di Luciano Spalletti, come riporta calciomercato.com.

Al momento un possibile approdo in panchina risulta difficoltoso. Spalletti è infatti legato ancora per un altro anno di contratto all’Inter. Un fattore, quest’ultimo, assolutamente da non sottovalutare. Dopo l’esonero di Marco Giampaolo dal Milan, i rossoneri avevano pensato proprio al tecnico di Certaldo, che però non era riuscito a trovare l’intesa con l’Inter. Ora si ripropone lo scenario: un club cerca Spalletti, l’Inter ce l’ha ancora in scuderia. Sarà questa la volta buona?

