CdS – Il Flamengo vuole tornare ad allenarsi, ma spuntano 38 casi: Gabigol chiede calma

La sponda rubronegra di Rio de Janeiro sta vivendo giorni all’insegna dell’incertezza: il Flamengo, nonostante il desiderio di tornare ad allenarsi, deve fare i conti con i 38 casi registrati all’interno della società. Come riporta il Corriere dello Sport, sono tutti asintomatici, ma la situazione non dev’essere sottovalutata: poche settimane fa, infatti, è venuto a mancare lo storico massaggiatore della squadra, Jorginho.

Detto ciò, tornare in campo il prima possibile rimane l’obiettivo primario, come si legge in una nota del club: “Il Flamengo afferma che sta lavorando in totale sintonia con le autorità governative al fine di, con tutta la responsabilità e la sicurezza, collaborare per l’importante ritorno alle attività calcistiche il prima possibile“. Non tutti, però, sono d’accordo.

Gabigol, la stella del reparto offensivo del Flamengo, ha chiesto calma ed importanti rassicurazioni, senza affrettare il ritorno agli allenamenti. Ecco le parole di Gabigol: “Abbiamo ricevuto un comunicato per tornare a Rio. Ora aspettiamo la conferma di quando ci saranno gli allenamenti, ma tutto con molta calma e tranquillità“. Anche il Brasile fa i conti con la ripartenza: il Flamengo di Gabigol scalpita.

