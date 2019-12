Flamengo, per Gabigol sul piatto un’offerta da 16 milioni di euro: l’Inter aspetta

Continua senza sosta la telenovela che riguarda da vicino il futuro di Gabigol. L’attaccante del Flamengo, protagonista di una stagione fantastica con il club rubronegro, è attualmente impegnato per la finale di Mondiale per Club contro il Liverpool. Tappa fondamentale della sua carriera perchè, come rivelato da Terra, il calciatore di proprietà dell’Inter potrebbe conoscere il suo futuro già nel post partite dalla finale mondiale.

Come riportato dal portale brasiliano, i vertici del Flamengo sarebbero pronti a formalizzare un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore. Il problema però riguarda la cifra da destinare alle casse dell’Inter, perchè il club brasiliano non sembrerebbe intenzionato a spingersi oltre i 16 milioni di euro. Numeri decisamente bassi se confrontati con le speranze di incassi dei nerazzurri che speravano di vendere il giocatore per una cifra vicina ai 30 milioni. Cresce dunque la distanza tra le parti, con la società rubronegra che proverà a non spingersi troppo oltre per il cartellino del giocatore, sperando di acquistarlo con uno sconto importante. Tempi di riflessione in casa Inter per il futuro di Gabigol: serve un’offerta congrua al valore del calciatore per lasciarlo partire.

