Flamengo pronto all’assalto per Gabigol: l’Inter aspetta i milioni da poter reinvestire

All-in del Flamengo su Gabigol. A riportarlo è il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, il quale racconta di un nuovo assalto da parte dei brasiliani per la stella di proprietà dell’Inter. Il giocatore, in prestito al club rubronegro fino allo scorso 31 dicembre, ha trascinato i ragazzi allenati da Jorge Jesus nel successo in Copa Libertadores ed in campionato, rivelandosi come uno dei calciatori più forti e soprattutto decisivi dell’anno.

La notizia che l’Inter stava aspettando è pronta a giungere in nerazzurro. La Beneamata aspetta infatti i milioni necessari da reinvestire sul mercato in entrata, con l’obiettivo Vidal ed il sogno Eriksen sullo sfondo. Più calda invece la pista che porta ad Ashley Young, al momento però slegata rispetto alla trattativa per Gabigol. Serviva un’accelerata per il brasiliano da parte del Flamengo ed è pronta a giungere, per la gioia di Marotta che potrà così spendere i milioni in arrivo dalle casse del club rubronegro.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!