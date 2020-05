Florenzi: “Ho rifiutato l’Inter per rinnovare, ma l’offerta era importante”

Negli ultimi anni, uno dei nomi più volte accostato all’Inter è stato quello di Alessandro Florenzi. Nonostante non sia mai andato in porto l’assalto nerazzurro, effettivamente dei contatti tra le due parti ci sono stati. Come rivelato nella diretta con Marco Montemagno, il terzino adesso in prestito al Valencia ha ammesso di aver ricevuto un’offerta molto importante dal club interista, poco prima del rinnovo con la Roma. Contatti, dunque, che risalgono all’estate del 2018, quando il difensore giallorosso ad agosto siglò il nuovo accordo con scadenza nel 2023.

Queste le sue parole: “Ho un rapporto unico, con De Rossi e Totti ci sentiamo spesso. Mi hanno scritto e chiamato sempre quando sono andato via, sono legato a loro a vita, sono stati il mio cammino. Devo a loro come mi sono formato come uomo e calciatore, mi hanno insegnato la strada del romanismo e la Roma, posso solo ringraziarli a vita. Inter? Ho rifiutato l’Inter quando ho rinnovato con la Roma, c’era un’offerta importante dei nerazzurri, ma seguendo il mio cuore ho deciso di restare alla Roma”.

