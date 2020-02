Floro Flores: “Sarri scaramantico, Conte un martello: ci disse che in 5 anni avrebbe vinto con la Juventus”

Intervistato da gianlucadimarzio.com, l’ex attaccante di Napoli e Udinese – tra le altre – ma con un passato anche all’Arezzo Antonio Floro Flores ha raccontato i suoi tecnici ai tempi della parentesi in toscana, Antonio Conte e Maurizio Sarri, prossimi avversari nella sfida scudetto dello Stadium.

CONTE E SARRI – “Se Conte non fosse stato esonerato così presto, probabilmente sarebbe finita diversamente. Aveva bisogno di tempo, era alla prima esperienza da allenatore. Nella prima parte del campionato non andammo benissimo, ma quando Antonio fu richiamato per sostituire Sarri riuscì ad avere un impatto incredibile su tutto il gruppo, anche se questo non bastò per restare in Serie B. Magari, se avesse avuto più tempo…”

LA SCARAMAZIA DI SARRI – “Sarri era legatissimo ad alcuni riti, aveva una serie di abitudini che non aveva intenzione di abbandonare e che voleva ripetere ogni weekend. Era incredibilmente scaramantico. Per esempio aveva una fissazione per gli scarpini: voleva che tutti ce li tingessimo di nero prima di scendere in campo. Il motivo non l’ho mai capito. Una volta provai anche a spiegargli che l’Adidas mi pagava per indossarli in campionato, però non volle cambiare idea. Dissi di dover parlare con il presidente, mi rispose ‘No, tu fai quello che dico io’. Però in fondo era piacevole: pur essendo serio potevi parlarci e ragionare”

IL CONFRONTO CON CONTE – “Tornato al posto di Sarri, Conte era diventato un martello pneumatico. Un giorno si sfogò con me, in provato, nello spogliatoio. Mi disse che se non mi fossi allenato come diceva lui, sarei rimasto a casa. ‘Ora comando io’, disse. Mi spiegò che da quel giorno ci sarebbero state delle regole da rispettare e che non avrebbe fatto eccezioni. Da quel confronto ne è nato un legame molto intenso: ne sono orgoglioso”

DIETA E SESSO – “Fin dal primo giorno ha fissato le sue regole sulla dieta, ci teneva a vederci in forma ed aveva ragione, è importantissimo. Quanto al sesso, non ricordo nessuna indicazione: meglio così. Certe cose un professionista le deve saper gestire da sé. Anche perché, diciamoci la verità, come fa a sapere cosa ho combinato a letto il giorno prima?”

CINEMA – “Prima di ogni partita, Sarri voleva che nello spogliatoio fosse riprodotto un audio. Era il discorso di “Ogni maledetta domenica”, che dovevamo ascoltare mentre ci preparavamo a scendere in campo. Bello? Per me no, non mi caricava per niente. Se mi vuoi trasmettere qualcosa nel pre-partita, per come la vedo io, lo devi fare tu, in prima persona, mettendoci la faccia. E Conte, sotto questo punto di vista, era tutta un’altra cosa. Scelse di farci vedere 300. Stavamo andando a Bologna, in pullman, magari pensò che quel film ci avrebbe potuto dare una carica importante (la partita finì 1-1, ndr). E il modo in cui si rivolgeva a noi, prima di ogni gara, rifletteva quel punto di forza che lo distingue ancora oggi: il carisma”

IL MESSAGGIO DI CONTE E L’AMBIZIONE – “Dopo l’esonero, lasciò lo spogliatoio con questa frase: voi siete questi, è vero. Ma siete soddisfatti di quello che siete? Io no. Voglio migliorare sempre di più, tra cinque anni voglio vincere lo scudetto con la Juventus. E’ una questione di mentalità, Antonio e la Juve sono fatti della stessa pasta. Così come gli Agnelli, i tifosi e tutto l’ambiente che li circonda: vincere non è importante, è l’unica cosa che conta, dicono loro. E ci credono per davvero: forse è questo il problema di Sarri. Non che lui se ne freghi del risultato, sia chiaro. Se deve vincere, però, lo vuole fare a modo suo, mediante un certo stile di gioco, una filosofia innovativa. A Empoli e a Napoli, con un po’ di tempo a disposizione, ci è riuscito alla perfezione. Se gli Agnelli continuassero a dargli fiducia, il futuro gli darà ragione”

