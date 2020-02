Focus – Com’è cambiato l’atteggiamento tattico dei difensori senza la presenza di Handanovic

E’ abbastanza emblematico il dato raccolto da CalcioDatato in merito al comportamento in campo dei difensori centrali dell’Inter, con o senza la presenza di Handanovic tra i pali. Con la sua assenza, infatti, la squadra si è ritrovata Padelli, indietro non solo dal punto di vista tecnico, ma anche meno a suo agio evidentemente con il pallone tra i piedi. Come certificato dal grafico in basso, sia nei passaggi corti che in quelli lunghi, la precisione del capitano interista è nettamente superiore rispetto a quella del secondo portiere.

Inoltre, gli stessi difensori sembrano più tranquilli con la presenza dello sloveno tra i pali. Eccetto che per Bastoni, gli altri tre centrali – de Vrij, Godin e Skriniar – nel totale dei passaggi effettuati nel corso delle gare in cui alle loro spalle ha giocato Padelli, hanno ridotto la percentuale dei retropassaggi al portiere, rispetto alla più alta frequenza con Handanovic. Anche questo, dunque, potrebbe aver condizionato il calo nerazzurro delle ultime uscite. Ovviamente, dalla parte di Padelli gioca il grosso alibi della quasi totale mancanza di calcio giocato negli ultimi 3 anni, che non va assolutamente sottovalutato in termini di confidenza in campo nel corso dei 90 minuti.

