Foggia, ds Benevento: “Prima gara con l’Inter? Peccato, avremmo voluto giocare subito”

Quest’oggi sono stati comunicati i turni della prossima edizione ella Sei A. Il primo ostacolo dell’Inter sarà il Benevento. O meglio, sarebbe dovuto essere.

Il club nerazzurro ha chiesto ed ottenuto di cominciare il campionato una settimana dopo. Per la squadra di Antonio Conte il via sarà direttamente alla seconda giornata (27 settembre) contro la Fiorentina, mentre la prima verrà recuperata tre giorni dopo.

Il direttore del club giallorosso, Pasquale Foggia, ha commentato al sito ufficiale l’esito dei sorteggi:

“La prima sfida sarà con l’Inter, un peccato doverla recuperare, avremmo voluto giocare subito. Ho provato comunque una grande emozione nel vedere il Benevento tra i protagonisti di una serie A importante, ci saranno sul nostro cammino squadre di grande livello, un motivo di orgoglio e uno stimolo in più per far bene e per conquistare l’obiettivo della salvezza”.