Fognini e l’aneddoto su Mourinho: “Credeva fossi tifoso della Roma”

Fabio Fognini, uno dei più famosi tennisti in circolazione, compie 33 anni e per l’occasione ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Da buon tifoso dell’Inter, Fognini ha ricordato anche il Triplete nel 10° anniversario dalla vittoria e ha raccontato un aneddoto su Josè Mourinho. Ecco le sue parole: “Il 22 maggio? Che giornata meravigliosa. Che uomo fantastico Mourinho. Ho avuto modo di conoscerlo solo poco tempo fa a Wimbledon. Mi sono fatto la foto perché per me è un mito, anche se mi ha rivelato che pensava fossi della Roma. Abbiamo chiacchierato, è stato fantastico“.

Fognini ha anche raccontato come si sente in questo momento senza calcio: “Mi manca il rito della partita da vedere. Mi manca soprattutto lo spirito della gara“.



