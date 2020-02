Inter Primavera – Fonseca: “Do sempre il massimo anche dalla panchina. Youth League? C’è tempo, testa alla prossima partita”

Sceso in campo al 70esimo minuto della sfida contro il Genoa (e autore del gol del definitivo 3-0 appena quattro minuti dopo), Matias Fonseca, attaccante dell’Inter Primavera, ha commentato la vittoria di questo pomeriggio contro i rossoblù. Lo ha fatto ai microfoni di inter.it, sito ufficiale del club meneghino: “Avevamo tanta voglia di fare bene e siamo scesi in campo pronti per fare una grande partita e ottenere i tre punti – ha detto – Personalmente, anche se impiegato dalla panchina, penso a dare il massimo e aiutare i miei compagni. Siamo molto felici per la vittoria, ora testa e gambe alla prossima sfida”.

Sono diversi gli impegni che aspettano, ora, la squadra allenata da Armando Madonna. C’è la Youth League, certo, ma prima c’è la sfida di campionato contro il Bologna cui dare assoluta priorità: “Partita dopo partita cerchiamo di dare sempre il massimo, quindi per la Youth League ci sarà tempo per prepararla – spiega infatti Fonseca – L’importante è farsi trovare sempre pronti”.



