Fonseca: “Lukaku e Lautaro sono due attaccanti moderni. Romelu è un altro giocatore rispetto a Manchester”

Non è mai semplice per un allenatore straniero approcciarsi per la prima volta in carriera al campionato italiano, figuriamoci poi farlo in una piazza di non semplice gestione come quella di Roma. Grandi allenatori in passato come Luis Enrique hanno ad esempio fallito per via della grande pressione intorno alla panchina giallorossa. Eppure, al suo primo anno in Serie A, Paulo Fonseca è riuscito in poco tempo a calarsi nelle dinamiche del campionato, convincendo tifosi e addetti ai lavori delle sue grandi capacità da tecnico. Intervistato da ESPN, il portoghese ha ripreso una vecchia affermazione a tal proposito di Mourinho, chiudendo con un commento sulla coppia di centravanti dell’Inter.

SERIA A – “Questo il campionato più difficile? Ha ragione Mourinho. Quello che è diverso è che ogni squadra non rinuncia a giocare, nessuno pensa solo a difendere, anche se tutti sanno come difendersi. Le squadre in coda possono battere quelle in cima in qualsiasi momento e questa è una cosa positiva. E’ stancante, ma stimolante allo stesso tempo. Sento che sto imparando e migliorando allo stesso tempo”.

DUE PUNTE – “Hai bisogno di calciatori specifici per farlo. Le due punte dell’Inter sono diverse dalla concezione tradizionale. Lukaku è grosso, mentre Lautaro è più piccolo, ma il loro modo di giocare è molto moderno, molto sofisticato. Lukaku è un calciatore completamente diverso rispetto a quello che faceva al Manchester United, è molto più dinamico, in attacco si muove tanto e cerca sempre la combinazione o il duello fisico con il difensore”.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!