Fonseca: “Spinazzola domani sarà titolare. Politano? Lo avrei voluto, ma…”

Ha fatto molto discutere l’affare saltato tra Inter e Roma per lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. I due giocatori, che erano già arrivati nelle loro nuove città, hanno dovuto fare marcia indietro dopo che le società non sono riuscite a trovare un accordo sul numero delle presenze per il riscatto.

Sulla faccenda ha parlato il mister della Roma Paulo Fonseca intervenuto così in conferenza stampa: “Spinazzola sta molto bene e si è allenato domani giocheranno lui e Santon. E’ felice di stare qui. Politano? Non conosco bene i dettagli della trattativa la società ha fatto la sua scelta, sono sicuro sia quella giusta. Sì, avrei voluto Politano ma mi fido di Pietrachi e Fienga”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!