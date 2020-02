Fontana: “Conte un osso duro, sarà fondamentale la sua presenza in vista del finale di stagione”

Domenica sera ci sarà il big match all’Allianz Stadium che vorrà dire molto per l’Inter di Antonio Conte per la lotta scudetto dopo la sconfitta dell’Olimpico di Roma contro la Lazio.

In vista della sfida alla Juventus l’ex portiere nerazzurro Alberto Fontana ha parlato ai microfoni di Mediagol.it: “Conte? Antonio è un osso duro, una volta che sale sul carroccio comanda lui: uno che porta entusiasmo e voglia di arrivare fino in fondo. L’Inter è meno forte della Juventus, ma avere un allenatore del genere sarà fondamentale in vista dell’ultima parte di stagione, una squadra che dà tutto senza lasciare nulla al caso. Se guardiamo l’organico la Juventus è un gradino sopra anche se a me quest’anno piace di meno perché prende troppi gol e di solito vince lo Scudetto che subisce meno”.



