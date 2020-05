Fontana: “Non sono il Ministro dello Sport, ma credo sia impossibile il calcio riparta prima di agosto”

Attilio Fontana, Governatore della regione più colpita dal Coronavirus, la Lombardia, ha parlato ai microfoni di Telenova dei tentativi in atto di mettere in sicurezza gli addetti ai lavori per permettere la ripartenza della Serie A. Fontana, apparentemente perplesso, ha dichiarato: “Nonostante io stesso sia un grande tifoso di calcio, (milanista n.d.r) credo sia forse una decisione avventata. Al momento mi sembra molto complicato che il campionato possa ripartire in sicurezza, quasi impossibile”.

“Hanno appena cominciato di nuovo ad allenarsi e già sono spuntati i primi contagiati. Credo sarebbe opportuno, per evitare ulteriori problemi, sospendere tutto almeno fino ad agosto, per poi, se ci saranno le condizioni per farlo, terminare la competizione. Io non sono il Ministro dello Sport, Spadafora è una persona qualificata e che stimo, con cui ho un ottimo rapporto. Sicuramente se non ha ancora preso una decisione a riguardo è perché sta facendo le valutazioni necessarie, ci saranno elementi di cui noi non siamo a conoscenza e che vanno studiati con attenzione”.



