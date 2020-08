Fontana, governatore della Lombardia: “Lavoriamo per riaprire gli stadi”

L’ultimo ricordo di San Siro pieno è sicuramente dolce: era il derby di ritorno e l’Inter di Antonio Conte dopo aver chiuso sotto 0-2 il primo tempo, ribaltò la situazione riuscendo a battere il Milan per 4-2. Da allora sono passati quasi 7 mesi ed i tifosi nerazzurri ora sperano di tornare allo stadio per incitare i propri beniamini.

Oggi il governatore della Lombardia Attilio Fontana – durante la presentazione del Gran Premio di Formula 1 – ha fatto il punto, come riportato da Il Messaggero: “Porremo le basi per consentire a breve di riaprire le strutture sportive e fare in modo che tutti gli appassionati possano ricominciare a frequentate gli stadi. Stiamo valutando l’opportunità, la possibilità. Stiamo parlando con il Cts. Penso si possa andare in quella direzione ma stiamo facendo ancora le ultime valutazioni”.

