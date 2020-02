Fontana: “Sì ai tifosi per Juventus-Inter? Monitoriamo: siamo i primi a voler revocare le porte chiuse”

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio1, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato del possibile ritorno alla normalità in termini calcistici per i tifosi, con la restrizione delle porte chiuse che potrebbe essere eliminata già a partire dei prossimi giorni, con il match di Torino in casa della Juventus nel mirino.

“Spero che da oggi ci sia una regressione della diffusione così vado a vedere anche io Juventus-Inter. Monitoriamo la situazione, ma sono molto tranquillo e sull’esito positivo del tutto non ho dubbi. Dobbiamo capire se il trend di diffusione del virus si rallenti e magari si blocchi. Quando avremo dei riscontri positivi in questo senso, i nostri consulenti, gli scienziati e l’istituto superiore di sanità ci daranno il via libera ad attenuare e magari addirittura a revocare tutte queste misure. Noi siamo i primi a volerle ridurre perché sono un danno all’economia e alla serenità dei nostri cittadini”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in merito all’emergenza Coronavirus che ha paralizzato l’Italia e, in particolare, anche il mondo calcistico. Attese novità per i prossimi giorni in merito al prosieguo del campionato, con bianconeri e nerazzurri in campo per la grande sfida di domenica.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!