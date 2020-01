Nuove conferme sulla maglia dell’Inter 2020/2021: sarà a zig zag! Le FOTO

Sembrava dovessero fare un passo indietro: invece la nuova maglia dell’Inter per la stagione 2020/2021 presenterà le strisce zig zag. Secondo La Casaca infatti, i nerazzurri non torneranno alle strisce semplici, ma la Nike ha pensato anche per la prossima stagione a qualcosa di più particolare, sulla falsa riga infatti della maglietta attuale che presenta una fantasia diagonale al centro.

Niente modello classico dunque, arriva da Foothy Headlines la conferma delle strisce a zig zag ed ecco le foto della nuova maglia della stagione 2020/2021:



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!