Footy Headlines – Indiscrezioni sulla maglia pre-match della nuova stagione: i dettagli

Iniziano ad uscire sempre più frequenza le indiscrezioni per la nuova maglia dell’Inter per la prossima stagione. In attesa della conferma ufficiale per le divise 2020-2021 da parte del club, il sito Footy Headlines ha pubblicato poche ore fa la maglia pre-match.

Sfondo blu a macchie celesti e dettagli gialli: ecco i dettagli della nuova maglia.



