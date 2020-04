Footy Headlines – Inter, nuovi dettagli sulla terza maglia 2020/2021: sempre più chiaro il richiamo al ’98

Nuovi dettagli in arrivo sulla terza maglia dell’Inter per la stagione 2020/2021. Ad anticipare tutti, ormai diversi mesi fa, fu Tuttosport che sulle sue pagine rivelò i primi particolari in merito alle nuove casacche della Beneamata. Oggi Footy Headlines ha scelto di rincarare la dose, delineando ricostruzioni e dettagli in merito alla maglia più attesa dell’Inter, la terza.

Spuntano sin da subito i paragoni con la stagione 1997/1998, conclusa con la conquista della Coppa Uefa da parte dei nerazzurri. Un ritorno al passato per colorazioni e strisce che richiamano alla mente la maglia resa celebre da Ronaldo, pronta ad essere riproposta non senza un velo di nostalgia. Vi proponiamo nel dettaglio le foto diffuse da Footy Headlines, portale da sempre leader in merito alle divise da gioco spoilerate in anteprima assoluta.

