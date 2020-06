Verso Napoli-Inter, Eriksen unica certezza tra i dubbi di Conte: le ultime di formazione

Continua il grande lavoro di Antonio Conte ed il suo staff in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Il tecnico nerazzurro ha dovuto fare i conti con qualche acciacco fisico, che in un paio di casi – con Diego Godin e Matias Vecino – accorcerà il gruppo dei disponibili già in vista della primissima partita dopo lo stop causato dal Coronavirus. Per il resto, poi, nelle probabili formazioni di Napoli-Inter Christian Eriksen sembra aver definitivamente superato Stefano Sensi per una maglia da titolare alle spalle di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Qualche dubbio, invece, sia in difesa che sugli esterni. Insieme alla certezza rappresentata da Milan Skriniar, a completamento della difesa a tre dovrebbero esserci Stefan De Vrij ed Alessandro Bastoni, leggermente in vantaggio rispetto a Danilo D’Ambrosio nonostante qualche piccolo acciacco. A centrocampo ecco invece Brozovic e Barella, mentre sugli esterni a dispetto del sicuro Young c’è ancora un dubbio, sulla destra, tra Candreva e Moses, con l’italiano in vantaggio.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!