Fratelli da record: i Lukaku in cima alle classifiche. Mbappé ed Hazard sul podio

I fratelli più cari d’Europa. O, per meglio dire, la famiglia più pagata del Vecchio Continente. Secondo un’analisi tracciata da gianlucadimarzio.com, Romelu e Jordan Lukaku sono infatti i fratelli più costosi tra i top campionati. Lo studio prende in considerazione i soldi spesi dai vari club per i trasferimenti e per le varie squadre che hanno scelto di puntare su di loro. 207,56 milioni di euro ed un primato inespugnabile per l’attaccante dell’Inter ed il calciatore della Lazio, insidiati dai fratelli Mbappé. Kylian e Jires Kembo Ekoko valgono infatti 183,70 milioni di euro, grazie soprattutto alla cessione della stella del PSG che, nel 2017, ha scelto di acquistarlo dal Monaco per ben 180 milioni.

Chiudono il podio Eden e Thorgan Hazard. Il primo è arrivato al Real Madrid la scorsa estate per 100 milioni di euro. L’altro, invece, è riuscito a conquistare i riflettori del Borussia Dortmund che l’ha acquistato dal M’Gladbach. Il totale per i due Hazard è di 170,50 milioni di euro, cifre ancora lontane dai Lukaku.

