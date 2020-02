Lautaro Martinez-Barcellona, Freixa (ex dirigente blaugrana): “Ha mentalità da top club, in Spagna potrebbe trionfare. Ma da solo non basta”

La stagione della consacrazione. Dopo gli sprazzi di innato talento messi in mostra lo scorso anno, Lautaro Martinez, sotto la guida di Antonio Conte ha trovato sia la continuità nel minutaggio, che nelle prestazioni. Prestazioni che, oltre ad aver mostrato al mondo le immense qualità tecniche e caratteriali dell’attaccante argentino, lo hanno reso uno dei giovani talenti più ricercati in Europa sul mercato. Prime tra tutte. le big spagnole, con il Barcellona che lo ha individuato come un concreto obiettivo di mercato per l’estate.

A proposito dell’interesse della formazione blaugrana verso Lautaro, ha parlato, intervistato da tuttomercatoweb.com, Toni Freixa, ex dirigente nonché ex candidato alla presidenza del Barcellona: “La mentalità di Lautaro Martinez è da top club. Sono certo che potrebbe vincere al Barcellona, ma al momento i blaugrana hanno bisogno più di un progetto definito piuttosto che di comprare i talenti del momento ogni anno. Il Barcellona ha bisogno di iniziare un ciclo in prospettiva presente e futura, da solo Lautaro non basta“.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!