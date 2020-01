Frey: “Giroud calciatore utile, sarebbe dodicesimo di lusso. Eriksen? Ottimo centrocampista”

Rimasto molto legato all’Inter per via del suo passato nerazzurro, Sebastien Frey è stato raggiunto da L’Equipe per parlare del sorprendete mercato che il club interista sta conducendo in questa finestra di calciomercato. Secondo l’ex portiere di nazionalità francese, i possibili acquisti di Eriksen e Giroud rivelano una grande ambizione da parte dell’Inter, disposta ad importanti sacrifici economici pur di lottare per lo scudetto.

Le parole dell’ex nerazzurro: “Ashley Young ha firmato. Giroud è in trattativa come Christian Eriksen. L’Inter vuole davvero fare grossi sforzi per rinforzarsi. Adoro Olivier Giroud, è un calciatore molto utile. Non ha giocato molto nel suo club. Se verrà all’Inter, non sarà certo un titolare, ma un dodicesimo uomo di lusso. Un attaccante per far rifiatare Lukaku, che è in gran forma, o Lautaro Martinez. Sarebbe una grande sfida per lui. Eriksen all’Inter? È un grande giocatore, un ottimo centrocampista”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!