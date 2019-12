“Mi ricorda Samuel”. Parola di Fumagalli, il ‘maestro’ calcistico di Pirola: “Non pensava di valere l’Inter”

Lorenzo Pirola, alla fine, all’Inter ci è arrivato: ma secondo Roberto Fumagalli – uno dei primissimi allenatori del giocatore, ai tempi della Luciano Manara – “non credeva di essere all’altezza di un club così importante”. Intervistato da transfermarkt.it nel corso di un servizio sui primi passi di Pirola nel mondo professionistico, il tecnico ne parla così: “Andai a prenderlo di persona a casa sua pur di convincerlo a non gettare alle ortiche la grande occasione”.

La grande occasione era un provino col Como, che però Pirola fallì: la società gli preferì il fratello Carlo, portiere, attuale estremo difensore del Torino U18: “Quando seppi che non sarebbe andato a Como lo chiamai per conoscere le sue intenzioni – continua Fumagalli – L’ho sempre apprezzato per la genuinità e quello che dava in campo. Con me fece 4 mesi con gli Esordienti, poi, complici dei compagni infortunati, salì nella categoria Giovanissimi e non si mosse più”. Infine, un paragone calcistico: “Mi ricorda Samuel”, dice Fumagalli di Pirola.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!