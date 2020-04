Il futuro di Zaniolo? I bookmakers quotano anche l’Inter. Roma favorita, ma la Juventus…

Sta lentamente recuperando dalla rottura del crociato al ginocchio destro in quello sfortunatissimo match disputato contro la Juventus, Nicolò Zaniolo. Grazie alla sospensione del campionato, addirittura, il centrocampista giallorosso potrebbe pure tornare a disposizione di Paulo Fonseca dando una grandissima mano alla squadra per la difficile rincorsa al quarto posto, che al momento dell’interruzione vedeva l’Atalanta con tre punti di vantaggio ed una partita in meno rispetto alla Roma.

Come sappiamo, però, la lista delle estimatrici di Zaniolo è parecchio lunga, a partire dalla Juventus che in quel famoso ‘pizzino’ di mercato perso da Paratici lo scorso anno aveva pure inserito il suo nome tra i propri obiettivi. Stando alle ultime quote aggiornate su Sisal Matchpoint, per il futuro del centrocampista c’è ovviamente in pole sempre la Roma a 1.33. Al secondo posto invece la Juventus con una quota di 7.50. Viene data a 9 invece l’Inter, che proprio ai giallorossi lo aveva ceduto nell’ambito dell’affare Nainggolan, a pari merito con il Real Madrid. Seguono Atletico Madrid a 12, Barcellona, Liverpool, Manchester City e Tottenham a 16.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!