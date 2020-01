Gabigol, Braz spiega le novità: “Speriamo in un lieto fine entro lunedì”

A margine della presentazione di Thiago Maia come nuovo calciatore del Flamengo, il vice presidente Marcos Braz ha aggiornato i giornalisti presenti in merito all’affare Gabigol. Filtra ottimismo da parte dei brasiliani per l’acquisto dell’attaccante nerazzurro, come rivelato dal numero due della dirigenza rubronegra.

“La speranza è sempre la stessa – spiega Braz, come riportato da globoesporte.com – ed il Flamengo ha cercato di apportare delle modifiche al contratto del giocatore. Oggi Gabigol è un giocatore dell’Inter ed il club stabilirà cosa dovrà fare il giocatore. Fino ad allora, lavoreremo affinché si possa arrivare a una conclusione entro lunedì. Siamo consapevoli di fare il nostro meglio per la trattativa e sia l’Inter che lo staff del giocatore hanno lottato per questi accorgimenti finali”. Queste le dichiarazioni del vice presidente del Flamengo, Marcos Braz, costantemente al lavoro per riportare Gabigol in maglia rossonera.



