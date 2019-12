Gabigol chiude l’anno sui social: “Una volta del Flamengo, sempre del Flamengo”

Con la sconfitta nella finale del Mondiale per Club si è chiuso un anno comunque straordinario per Gabigol, letteralmente rinato al Flamengo. Vincitore del Brasileirao e della Copa Libertadores, l’attaccante brasiliano di proprietà dell’Inter ha firmato qualcosa come 34 gol e 11 assist in 41 presenze in questa stagione ed il 31 dicembre vedrà scadere il suo prestito al club rubronegro.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, con le società che stanno trattando una cessione definitiva, Gabigol su Instagram saluta l’anno così: “Che anno spettacolare e quanto sono orgoglioso di questa squadra e di questa grande tifoseria. Grazie Signore per quest’anno che rimarrà nei nostri cuori! Una volta del Flamengo, Flamengo fino alla morte!”.