Gabigol è tornato a Rio de Janeiro: ore decisive per il futuro del brasiliano

Ha festeggiato l’addio ad un 2019 fantastico a Bahia, prima di tornare a Rio de Janeiro dove potrebbe fermarsi a lungo, causa mercato. Il nuovo anno di Gabigol ha riportato il centravanti nella città dove ha sede il club rubronegro e lì, nei prossimi giorni, potrebbe risolvere gli ultimi dubbi per sposare ancora una volta i rossoneri. A riportarlo è il portale Minha Torcida che racconta di un post su Instagram pubblicato da un grande amico del giocatore.

Novità attese già per la giornata di domani, quando il Flamengo darà di nuovo il via alle trattative per vestire l’attaccante con la maglia rubronegra. Tra ventiquattrore rientrerà anche Marcos Braz, vice presidente del club, che continuerà a lavorare per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. 16 milioni di euro sul piatto per il giocatore e gli ultimi dettagli da limare sullo stipendio dell’attaccante. Filtra ottimismo dall’ambiente del Flamengo che spera di bloccare il giocatore per quattro anni, consegnando alla tifoseria rossonera il giocatore più desiderato.

