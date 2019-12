Gabigol, Edmundo ed altri talenti: le meteore brasiliane in Italia senza fortuna

L’Europa per cercare le migliori fortune e per presentarsi al mondo intero puntando tutto sul proprio talento. In tanti hanno lasciato il Brasile per realizzarsi nei campionati più importanti del Vecchio Continente. Neymar e Alisson ma anche Dani Alves e Thiago Silva: molti talenti tra i verdeoro sono sbarcati tra Spagna, Italia, Francia, Germania ed Inghilterra per raggiungere i propri sogni e, ad oggi, rappresentano i riferimenti più importanti per il campionato carioca. Tanti altri hanno affrontato lo stesso viaggio, tornando però in patria dopo poco tempo e con più di una delusione sulle spalle. Diamo uno sguardo ad alcuni tra i più promettenti calciatori brasiliani costretti al ritorno a casa dopo la bocciatura dell’unico giudice di questo sport: il campo.

Tra i grandi rimpianti d’Europa c’è spazio sicuramente per Gabigol. La stella acquistata dai nerazzurri non è esplosa con l’Inter e – prima di sbarcare al Santos prima ed al Flamengo poi – non è riuscita ad esprimersi al meglio nemmeno al Benfica. Barbosa sulle orme di Edmundo: O Animal, uno dei più forti attaccanti brasiliani degli anni ’90, non è riuscito ad affermarsi nel Vecchio Continente. Poco più di due stagioni tra Fiorentina e Napoli intervallate da numerosi ritorni in patria. Due tentativi europei e nessun segno tangibile del suo talento nè alla Viola nè con gli azzurri. Tra le meteore europee c’è spazio anche per Thiago Neves, poco protagonista all’Amburgo prima di tornare a casa, e soprattutto per Ganso. A lungo accostato anche ai nerazzurri, il centrocampista brasiliano non è riuscito a fare la differenza nei tre anni europei tra Siviglia e Amiens ed è tornato a casa, vestendo la maglia della Fluminense.

Tanti anche gli ex “italiani”. Da Vizeu, passato all’Udinese per pochi mesi, all’ex Fiorentina Vitor Hugo. Con loro la stella giallorossa Gerson che, dopo Roma e Viola, ha scelto di tornare a casa. Lunghissima la lista delle promesse brasiliane non mantenute a dovere: tra queste, anche il nerazzurro Gabigol.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!