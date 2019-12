Gabigol esalta il suo allenatore: “E’ come un padre per me”

In Brasile è diventato ormai un idolo assoluto: Gabigol ha letteralmente trascinato il suo Flamengo alla vittoria in campionato ed in Coppa Libertadores. L’attaccante sudamericano – di proprietà dell’Inter – ha trovato la sua dimensione in un calcio diverso da quello europeo.

Le esperienze a Milano e con il Benfica non sono state certamente esaltanti, mentre con il Flamengo ha trovato gol e fiducia. Merito anche dell’allenatore di Jorge Jesus: i due hanno uno splendido rapporto e l’attaccante ad Espn Brazil lo esalta: “E’ come un padre per me, davvero. Ma lo è per tutti i calciatori”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!