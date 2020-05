Gabigol, guai in arrivo? I vicini lo accusano: “Fa festini tutta notte, fregandosene delle regole”

C’è chi sta accusando i limiti imposti dall’emergenza sanitaria, escluso dal resto della comunità e costretto a rispettare l’isolamento, e poi c’è Gabigol. L’attaccante brasiliano ex Inter, infatti, si starebbe godendo alla grande la quarantena nella sua Rio de Janeiro, idolo incontrastato dei tifosi del Flamengo; il numero 9 rubronegro, però, ora rischia di finire nei guai.

Secondo quanto riportato dai quotidiani brasiliani O Dìa e Lance!, Gabigol sarebbe il protagonista di diversi festini nel lussuoso quartiere di Barra da Tijuca. A denunciare la vida loca del brasiliano sarebbero stati i suoi vicini di casa: “Se la spassa in continuazione organizzando feste e grigliate con decine di amici. Domenica scorsa lo abbiamo visto anche durante una chat in rete in cui comparivano diverse persone alle sue spalle. Per non parlare della musica a tutto volume che ci ha tenuto svegli fino alle 6 del mattino successivo“.

Sono in arrivo problemi per Gabigol?

