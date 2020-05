Gabigol torna a giocare: il suo Flamengo riparte con gli allenamenti in sicurezza

La gloria, la necessità di fermarsi e la ripartenza: il percorso degli ultimi mesi del Flamengo si arricchisce di una nuova tappa. Dopo la dipartita di un membro dello staff tecnico e dopo le settimane turbolente vissute da Gabigol, protagonista di svariati festini casalinghi contro le norme di sicurezza, i rossoneri tornano ad allenarsi.

Come riportato da TuttoMercatoWEB, la compagine di Rio de Janeiro ha dichiarato che i giocatori si sottoporranno ai test e che rispetteranno le regole di distanza sociale ed igiene richieste durante gli allenamenti; non è da sottovalutare, però, l’incredibile dato di positivi registrato nella squadra ad inizio mese: 38 positivi, compresi tre calciatori. Ripartenza sì, ma con non poca preoccupazione.

