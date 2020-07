Gabigol allo scoperto: “Mi sento preparato per tornare in Europa: attendo un’opportunità”

Dicono che la minestra riscaldata non sia mai una buona idea, ma evidentemente in Brasile questo detto non trova riscontri effettivi. Gabigol, infatti, intervistato da AS, si è candidato ad un ritorno in Europa; l’attaccante del Flamengo, stella della compagine brasiliana, ha dichiarato di sentirsi più pronto rispetto alla sua prima esperienza nel Vecchio Continente, con Inter prima e Benfica poi.

Ecco, dunque, le parole di Gabigol: “Il 2019 è stato l’anno più importante della mia carriera, sia dal punto di vista professionale che personale: ho vinto tanto qui in Brasile. Ho ricevuto offerte dall’Europa, ma ho ritenuto più importante continuare il mio percorso al Flamengo. Oggi, comunque, mi sento decisamente più pronto e preparato per tornare in Europa. Attendo un’opportunità, che arriverà“.

