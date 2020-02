Gabigol ad un passo dalle 300 gare da professioniste: nel video celebrativo c’è anche l’Inter

Quella di stasera tra Boavista e Flamengo non sarà una partita come le altre per Gabigol. L’attaccante brasiliano infatti, se scenderà in campo, taglierà il traguardo delle 300 gare da professionista.

L’ex giocatore dell’Inter ha realizzato un video celebrativo per l’occasione: ‘‘Raggiungerò 300 partite da professionista: un sogno che si realizza in ogni partita! Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo”. C’è anche un po’ di Inter visto che Gabigol è sceso in campo 10 volte con la maglia nerazzurra nella sua carriera.

Ecco il video:

