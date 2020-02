Gabigol: “Ho sempre rispettato l’Inter ma in molti sapevano che volevo il Flamengo”

La lunga telenovela di gennaio si è risolta come sperava. Gabigol è infatti un nuovo giocatore del Flamengo solo da poche ore: l’attaccante brasiliano è tornato a casa, dopo l’exploit del 2019. Non più in prestito ma con una cessione definitiva perfezionata dal club nerazzurro, in attesa di conoscere quale sarà il futuro del centravanti ex Santos impegnato sin da subito con il club rubronegro.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il calciatore ha rivelato un retroscena importante sul suo stato d’animo prima della nuova firma con i brasiliani: “Mi mancava indossare questi colori. E’ un momento di felicità, tutti sanno che il Flamengo è casa mia. Sono felice di poter giocare con questa squadra: le cose non sono successe in fretta, è vero, ma ero di proprietà dell’Inter e l’ho sempre rispettata. Tutti però sapevano che il mio desiderio era quello di restare”. Queste le parole di Gabigol rilasciate nel corso della conferenza di presentazione. L’attaccante passa ufficialmente al Flamengo e saluta i nerazzurri dopo un’esperienza tutt’altro che esaltante.

