Gabigol, il vicepresidente Braz: “Puntiamo ad un contratto di 5 anni, ma manca l’accordo economico”

Si rincorrono giorno dopo giorno le novità in merito al futuro di Gabigol. L’attaccante nerazzurro, oggi in prestito al Flamengo, non farà ritorno all’Inter ed è vicino al prolungamento di accordo con il club rubronergro. Tutto dipenderà dall’accordo economico dei brasiliani, ancora alla ricerca della stretta di mano con la società interista come confermato dal vice presidente Braz ai microfoni di UOL Sport.

“Quello di Gabigol è un progetto che ha funzionato – ha dichiarato Braz – e per questo stiamo cercando di acquistarlo in modo da prolungare il nostro tempo insieme. Puntiamo a quattro o cinque anni di contratto, anche se il primo accordo terminerà il 31 dicembre. Manca l’accordo economico e le cose vanno definite con la comprensione del club e del giocatore. Gabriel ed il suo agente hanno diritto a chiedere di più e noi ci adegueremo. Serve pazienza perchè con i top class è più complesso”. Tutto ancora da decifrare il futuro di Gabigol: il brasiliano aspetta il sì definitivo per prolungare la sua avventura con il Flamengo.

