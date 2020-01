Gabigol, il vicepresidente del Flamengo è sicuro: “In settimana può arrivare il lieto fine”

Come riportato da Globoesporte, il vicepresidente del Flamengo Marcos Braz ha parlato dell’affare del club rubronegro con i nerazzurri, in attesa di riabbracciare l’attaccante dopo il prestito scaduto lo scorso 31 dicembre. Filtra ottimismo dal braccio destro del presidente dei brasiliani, protagonisti in campionato ed in Copa Libertadores lo scorso anno e pronti a ripetere i grandi risultati raggiunti.

“C’è l’accordo per Gabigol – riferisce Braz – ma manca quello con l’Inter. Ci siamo fermati per discutere in merito alla posizione del giocatore. Ci siamo adeguati, ma non è stato facile, ed ora ci sarà lo sprint finale con la società. Speriamo di raggiungere un lieto fine, con calma e sempre con lo stesso entusiasmo. E penso che potremo raggiungerlo anche nel corso di questa settimana”. Manca sempre meno alla cessione definitiva di Gabigol da parte dell’Inter: Flamengo pronto all’assalto finale per porre fine ad una delle telenovelas invernali.



