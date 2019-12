Gabigol, il vicepresidente del Flamengo provoca l’Inter: “Accordo impostato sui 22 milioni”

Nonostante l’esplosione in Libertadores, i gol da record in stagione e la partecipazione al Mondiale per Club, il Flamengo è pronto a strappare Gabigol con uno sconto incredibile. Secondo quanto riportato da Fox Sports Marcos Braz, vicepresidente del club rubronegro, avrebbe già chiuso l’acquisto del brasiliano ad un costo del cartellino che non supererebbe, secondo il dirigente, i 22 milioni di euro.

“I discorsi con l’Inter stanno procedendo bene: stiamo discutendo da tre o quattro mesi e dopo la finale del Mondiale per Club riprenderemo i colloqui per Gabigol. Il valore del suo cartellino è stato già negoziato mesi fa e sembra che non ci siano stati cambiamenti. Prezzo? Siamo ottimisti sull’acquisto a meno di 22 milioni di euro”. Questa la situazione relativa al futuro di Gabriel Barbosa: addio all’Inter ormai già scritto ed un’avventura destinata a continuare al Flamengo ad un prezzo decisamente più basso rispetto alle richieste interiste.

