Gabigol: “Non tornerò in Italia. Rispetto l’Inter, ma non ho mai avuto molte opportunità”

Dopo aver vinto praticamente tutto nel prestito di questa stagione al Flamengo, a Gabigol non resta che affronterà un’ultima partita nella finale della Coppa del Mondo per Club che presumibilmente li vedrà contro il Liverpool, impegnato quest’oggi nella semifinale con il Monterrey. Dopo di che, il centravanti brasiliano almeno formalmente tornerà di proprietà dell’Inter, in attesa di capire se verrà riscattato o meno dal club brasiliano, oppure se tornerà in Europa dove ha diversi estimatori.

Nel post partita della vittoria di ieri in semifinale con l’Al-Hilal, Gabigol ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sportmediaset. Le sue intenzioni: “Credo proprio che non tornerò in Italia. Ovviamente rispetto l’Inter perché ho un contratto, ma non sono molto in contatto con la società. Adesso vediamo cosa succede, dopo la finale se ne parlerà. Cosa non ha funzionato all’Inter? Non ho avuto molte opportunità, ho giocato pochi minuti. E’ stato un periodo importante della mia carriera perché giocavo nell’Inter, è il momento più alto di un giocatore quando si trova in una grande squadra. Non ho avuto opportunità, ma è stato comunque bello far parte dell’Inter. Ho imparato tanto dai giocatori che erano lì che porto sempre nel mio cuore”.

