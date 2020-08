Gabigol non segna più e diventa Gabigordo. Tifosi infuriati: “Il sosia e Seedorf sono più magri”

Tempi duri per Gabigol. Reduce dal 2019 fenomenale, l’attaccante brasiliano ex Inter sta vivendo un periodo di appannamento che lo vede a digiuno di gol da oltre 630 minuti, ovvero 7 partite consecutive. Il suo bottino nel 2020 resta di sole 3 reti in 12 presenze quindi, ben lontano dai 34 gol e 11 assist dell’anno scorso.

I tifosi, nonostante la vittoria di misura sul Coritiba nella notte italiana, non la stanno prendendo benissimo. Quello che doveva essere il trascinatore della squadra si è ripresentato in campo con una forma fisica non ottimale, che ha portato inevitabilmente alle polemiche e all’ironia sui social. Per molti su Twitter infatti, Gabigol è diventato Gabigordo (gordo=grasso, ndr). Altri hanno ironizzato affiancando la foto di Gabigol a quella del 44enne Clarence Seedorf, ancora in forma strepitosa, e del sosia si Gabigol.

