Gabigol raggiante per la vittoria in semifinale: “Facciamo cose da grande squadra: ora testa alla finale”

Tanti sorrisi ed un entusiasmo sempre contagioso. Gabigol pur senza gioie personali esprime tutto il suo appagamento per la vittoria nella semifinale del Mondiale per Club. 3-1 contro l’Al-Hilal ed occhi sull’ultimo appuntamento della competizione per l’attaccante di proprietà dell’Inter, intervistato dai microfoni di Globo Esporte: “Dobbiamo giocare per la squadra: se guardiamo il nostro primo gol notiamo che è stato davvero segnato da tutti noi. Siamo riusciti a dare il pallone di prima tra noi attaccanti: è qualcosa che non si verifica sempre, ma solo nelle squadre davvero grandi. Siamo molto felici per i gol segnati, per la partita ed ovviamente per la vittoria: adesso cerchiamo di recuperare per la finale”.

Gioia immensa per la finale conquistata: ultimo atto del Mondiale per Club per Gabigol, alla guida di un Flamengo che non sembra volersi fermare più.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!