Gabigol sempre più vicino al Flamengo: accordo di massima con l’Inter per l’acquisto

Sembrerebbe vicina alla fine la telenovela invernale raccontata intorno al nome di Gabigol. L’attaccante nerazzurro, in prestito al Flamengo fino a fine 2019, sembrerebbe vicino al prolungamento della sua avventura con il club rubronegro, trascinato sul tetto della Libertadores ed in finale di Mondiale per Club. Gli aggiornamenti arrivano direttamente dal Brasile e riguardano il classe 1996 ormai pronto a lasciare definitivamente i nerazzurri a gennaio.

Secondo quanto riportato da Uol Esporte, il Flamengo avrebbe raggiunto un accordo di massima con l’Inter per l’acquisto di Gabigol a titolo definitivo. Stretta di mano vicina quella tra i due club, per un affare che si aggira intorno ai 16 milioni di euro per l’80% del cartellino del giocatore. Questi i dettagli rivelati dal portale brasiliano, con l’attaccante nerazzurro che dunque non farà ritorno a Milano ma che sembrerebbe destinato a continuare la sua bella avventura con il Flamengo.

