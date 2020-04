Gabigol tra Flamengo e mercato: “Ho ricevuto tante offerte dall’Europa ma sono qui per vincere ancora”

Nel corso di una diretta su Instagram condivisa con l’ex calciatore Caio Ribeiro, Gabigol ha parlato del suo presente al Flamengo e delle delicate fasi di mercato vissute lo scorso gennaio quando, dopo la fine del prestito con il club rubronegro è stato accostato a diverse squadre europee in occasione del suo rientro all’Inter, prima del ritorno definitivo in Brasile.

“Non ho avuto molte possibilità di giocare in Europa – ha confidato Gabigol su Instagram – ma rispetto chi mi ha compreso, chi ha capito quali sono le mie caratteristiche e sono molto felice di essere al Flamengo. Ho ricevuto delle proposte da diversi club europei ma ho preferito continuare qui perché era tutto quello che volevo. Ci è voluto un po’ di tempo per decidere a causa dell’Inter, ma ho sempre dato priorità a questo club e spero di restare a lungo per vincere molti titoli. Quali squadre mi hanno cercato? Non farò nomi, ma c’erano diversi club”. Questa dunque la situazione analizzata da Gabigol sui social: tanto mercato dall’Europa ma la voglia di tornare al Flamengo, spinto dal desiderio di vincere ancora con i colori rossoneri.

