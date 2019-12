Gabigol, al Flamengo l’inizio di una nuova era: trionfi, numeri e record di un 2019 da favola

Era arrivato per rivoluzionare le gerarchie del Brasile, rimettendosi in gioco ad un passo da casa per tornare a sognare dopo la fallimentare esperienza europea. Missione compiuta a undici mesi di distanza o poco più, con un futuro da decidere ed un popolo ormai pazzo di lui. Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, ha raggiunto praticamente tutti i traguardi personali con il Flamengo ed ha trascinato il club rubronegro sul tetto del Sudamerica, ad un passo dalla vetta più alta del mondo. Numeri da record e pioggia di premi per l’attaccante brasiliano di proprietà dell’Inter e già bocciato da Beppe Marotta in vista di un possibile ritorno a “casa”. Spettro allontanato dall’amministratore delegato interista che lo ha sin da subito accompagnato alla porta. “Non rientra nei nostri piani” ha dichiarato il dirigente nerazzurro, impegnato oggi a completare la separazione dall’attaccante prelevato, nell’estate del 2016, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Nessun futuro a Milano per uno dei giocatori più ricercati: bocciato in nerazzurro e destinato a continuare la sua carriera altrove dopo un 2019 incredibile.

GENNAIO – L’INIZIO

“È un momento speciale per me, dentro e fuori dal campo. Sono felice per le persone che parlano bene e male. Vedo le critiche come costruttive. Ho tutto per avere successo nel Flamengo. Voglio ricambiare l’affetto dei tifosi”. Con queste parole Gabigol annunciava l’inizio della sua nuova avventura in patria, con la maglia del Flamengo. Un progetto in cui ha scelto di credere sin da subito dopo l’ultima esperienza al Santos: in rubronegro ha trovato Jorge Jesus ma soprattutto tante stelle con cui condividere lo spogliatoio. L’ex Atletico Filipe Luis ed anche Diego, vecchia conoscenza del calcio italiano grazie agli anni in cui ha vestito (non con grande successo) la maglia della Juventus. Con loro Rafinha, ex Bayern e Genoa, e soprattutto Bruno Henrique che in Europa ha giocato con il Wolfsburg. Quest’ultimo si rivelerà decisivo per i suoi numeri e con lui formerà una delle coppie più prolifiche dell’anno. E, come se non bastasse, l’annuncio dell’arrivo in prestito dall’Inter è stato accolto dai tifosi con un entusiasmo incredibile. Migliaia di magliette vendute ed un benvenuto che sa tanto di fiducia, poi ripagata a pieno dall’attaccante.

GIUGNO/SETTEMBRE – IL BOOM

L’avventura di Gabigol con la maglia del Flamengo inizia ad aprile. Debutto contro il Cruzeiro subito bagnato con il gol: 3-1 del club rubronegro con doppietta di Bruno Henrique e sigillo finale dell’interista che esulta col sorriso alla prima con i suoi nuovi compagni. Impatto immediato sulla realtà dei rossoneri e leggera flessione di rendimento nel Brasileirao: passerà un mese prima del suo secondo centro con il Flamengo, nel 3-2 contro l’Athletico Paranaense. Esattamente una settimana dopo, la prima doppietta: 2-0 al Fortaleza marchiato dai suoi gol. La fiducia nei suoi mezzi aumenta in maniera esponenziale e Jorge Jesus sceglie di regalargli sempre più spazio e minuti, dedicandogli il peso della squadra trascinata a suon di gol. 14 centri in 11 gare consecutive tra la metà di giugno e gli ultimi giorni di settembre. Due gare saltate per squalifica ed un ruolino di marcia impressionante che lo ha consegnato alla fase più calda della Copa Libertadores, quella di ottobre tra semifinali e finalissima.

OTTOBRE/DICEMBRE – LA CONSACRAZIONE

Dopo il boom in campionato ed i numeri sempre più fragorosi in patria, ad ottobre le forze di Gabigol si dividono tra Brasileirao e, soprattutto, Copa Libertadores. Appuntamento in semifinale, con l’andata giocata in casa del Gremio e terminata sul punteggio di 1-1 ed il ritorno davanti al pubblico rubronegro, pronto a sostenere la corazzata di Jorge Jesus. La sfida che assegna l’ultimo posto per la finalissima non conosce incertezze: sonoro 5-0 del Flamengo e Gabigol protagonista con una doppietta e con un assist, prima di accendere i riflettori sul River Plate. La supersfida di Lima, disputata al Monumental, ha visto gli argentini portarsi in vantaggio in avvio di match con Borrè, bravo nell’esultare dopo l’assist di Ignacio Fernandez. I rossoneri ci provano, passando attraverso le stelle di Jorge Jesus senza successo, con il River spesso padrone del campo. Ma quando il match sembra saldamente tra le mani dei Millionarios, Gabigol entra in scena: prima il gol del pari, poi l’incredibile doppietta che regala la Copa al Flamengo. Nel mentre, anche un doppio giallo, per diventare assoluto protagonista. Il club rubronegro festeggia la seconda Libertadores della sua storia, dopo il 1981, nel segno di Gabriel Barbosa. L’ultimo appuntamento dell’anno vede il classe ’96 impegnato al Mondiale per Club: due gare giocate ma zero gioie, nonostante una finalissima con il Liverpool prolungata fino ai supplementari. La sua firma resta indelebile sul trofeo più importante del Sudamerica, al termine di una stagione incredibile per adrenalina, risultati ed emozioni.

NUMERI E PREMI DEL SUO 2019

25 gol in campionato, più del record di Zico, fermo a 21 centri. 46 in totale insieme a Bruno Henrique , la miglior coppia gol dal 2004 (Washington e Dagoberto dell’Athletico Paranaense)

in campionato, più del di Zico, fermo a 21 centri. , la miglior coppia gol dal 2004 (Washington e Dagoberto dell’Athletico Paranaense) 43 gol totali in 59 presenze tra Brasileirao, Campionato Carioca, Copa Libertadores e Mondiale per Club

totali in 59 presenze tra Brasileirao, Campionato Carioca, Copa Libertadores e Mondiale per Club Premio Miglior Marcatore del Brasileirao 2019

del Brasileirao 2019 Premio Miglior Marcatore della Copa Libertadores 2019

della Copa Libertadores 2019 Vittoria del Brasileirao 2019

del Brasileirao 2019 Vittoria del Campionato Carioca 2019

del Campionato Carioca 2019 Vittoria della Copa Libertadores 2019

della Copa Libertadores 2019 Secondo posto al Mondiale per Club 2019

