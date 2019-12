Gabigol verso la finale del Mondiale: “Se giocassi in Europa sarebbe diverso, Benfica? Non ho mai giocato”

Può davvero vincere tutto quello che poteva vincere: Gabigol è ad un passo dalla storia e di fronte ci sarà il Liverpool. Sabato infatti il suo Flamengo sfiderà i Reds nella finale del Mondiale per Club dopo la vittoria in semifinale per 3-1 contro l’Al Hilal.

Ai microfoni di A Bola, l’attaccante di proprietà dell’Inter è già carico verso la finale: “Sono calmo e felice. Se giocassi in Europa, potrei non arrivare dove sono oggi. È molto difficile arrivare qui. Sono molto contento del Flamengo e spero che possiamo chiudere con una medaglia d’oro. Inutile chiedermi molto sul futuro, la mia attenzione è rivolta ai Mondiali. È il momento massimo per un club, è il momento massimo per il Flamengo. Abbiamo giocato 19 partite in più dell’ Al Hilal. Ovviamente questo pesa molto, ma sono molto contento della vittoria. Penso che sia stata una squadra molto forte, molto difficile da affrontare, ma penso che abbiamo fatto molto bene e ottenuto la vittoria. Adesso per la finale!”.

Infine Gabigol ha parlato del suo passato in Portogallo con la maglia del Benfica: “Come puoi segnare se non giochi? Non mi hanno lasciato giocare, è diverso! Non ho avuto molte opportunità, ma sono molto affezionato al Benfica, una grande squadra. Quando ho avuto la possibilità di giocare penso che stavo bene e ho anche segnato. Non ho avuto molte opportunità, ma quella squadra è nel mio cuore”.

