Gagliardini festeggia sui social, arriva il commento di Chichizola del Getafe: “Ci vediamo in Germania!”

Dopo la pessima prestazione offerta contro il Sassuolo, Roberto Gagliardini si è – in parte – riscattato ieri contro il Parma, offrendo una prova tutto sommato positiva al termine della gara. Meglio soprattutto il primo tempo, fin quando la condizione atletica ha tenuto, rispetto alla ripresa, nella quale è calato come un po’ tutta la squadra. Sul suo profilo Instagram, dopo la gara, l’italiano ha ‘festeggiato’ per l’importante vittoria ed ha annunciato di voler regalare la maglia con la quale è sceso in campo proprio contro il Sassuolo. Nei commenti, tra i tanti tifosi, è spuntato anche quello di Leandro Chichizola, portiere argentino del Getafe che gli ha dato appuntamento in vista degli ottavi di finale di Europa League scrivendo: “Bravo amico! Ci vediamo in Germania”.

