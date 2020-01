Gagliardini: “Giocare nell’Inter è un sogno. Con Conte faccio il ‘tuttocampista’”

Nel MatchDay Programme in occasione di Inter-Atalanta a parlare è un ex calciatore degli ospiti, ora appartenente alla rosa di Antonio Conte: Roberto Gagliardini. Proprio dei momenti in cui stava per concretizzarsi l’approdo all’Inter ha parlato il centrocampista, così come di tanti altri temi: ecco qui di seguito le sue parole.

Chiamata dell’Inter – “Non posso non ricordarmi quei momenti. Era arrivata la telefonata dell’Inter, ho preparato le mie cose in fretta: eravamo a metà settimana e il sabato sarei sceso in campo, sempre con la maglia nerazzurra, ma non più con quella dell’Atalanta. Era un sogno, lo è tutt’oggi. L’orgoglio che mi porto dentro per essere qui è pari alla responsabilità che ho: è una sfida costante, di tutti giorni, quella di tenere il livello più alto possibile. Per me, ma soprattutto per la squadra”.

Momento – “Sono diventato papà ed è veramente uno spettacolo. Ti dà una gioia immensa che mi porto anche in campo, un’energia positiva in più”.

Conte – “Ci ha dato nuove idee di gioco, le mezzali sono molto sollecitate e io mi ci ritrovo alla grande: mi sento un tuttocampista, mi piace fare sia la fase difensiva che quella offensiva. Ho giocato in centrocampi a tre, a quattro e a cinque, ma l’importante è mettersi a disposizione. Il gol? È un obiettivo che mi pongo tutti gli anni: nella passata stagione ho segnati cinque, quest’anno voglio fare meglio”.

Stimoli – “Penso i nostri tifosi. Quando la partita aumenta di livello agonistico, cresce anche il loro supporto: ci trascinano, letteralmente. Con i compagni il rapporto è buono, siamo amici e ci sfidiamo in ogni allenamento dando il massimo. Ovviamente è bello che ci siano tanti italiani. Barella e Sensi? Non sono una sorpresa perché hanno grandi qualità. Con loro e con tutti gli altri siamo un gruppo unito che lavora e lotta per il bene dell’Inter”.

